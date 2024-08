Das Phantom der Oper im Wiener Raimund Theater

Das „Phantom der Oper“ zählt zu den größten und erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Mit den weltbekannten Melodien von Andrew Lloyd Webber, den aufwendigen Bühnenbildern und den beeindruckenden Kostümen zieht es weltweit Millionen von Zuschauer in seinen Bann. Nun bringt Cameron Mackintosh seine atemberaubende Neuproduktion nach Wien und verspricht ein Spektakel, das Sie nicht verpassen sollten.

Die neue Inszenierung war bereits in Großbritannien, den USA und Australien, wo sie im bedeutenden Sydney Opera House zu sehen war, restlos ausverkauft. „Größer und besser als je zuvor“ streuen internationale Kritiker der Neuproduktion von Cameron Mackintosh Rosen. Die Inszenierung beeindruckt mit vielen spektakulären Spezialeffekten, darunter der legendäre Kronleuchter, der beliebten Geschichte und der atemberaubend romantischen Musik mit allen weltbekannten Songs wie u.a. „Die Musik der Dunkelheit“, „Denk an mich“, „Das Phantom der Oper“, „Mehr will ich nicht von dir“ oder „Maskenball“ – mit einem großen Ensemble, selbstverständlich begleitet vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien ebenfalls in großer Besetzung.

Teilnahmeschluss: 21. August 2024