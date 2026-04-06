Internationale Frauenpower, Swing, Soul & Jazzgroove

Frisch, energiegeladen und mit einer gehörigen Portion künstlerischer Leidenschaft: Die Jazzdays Weiz im Kunsthaus bringen auch 2026 internationale Stars, herausragende Musiker und Musikerinnen und unverwechselbare Klangwelten auf die Bühne. Und das Beste: Als Club-Mitglied erhalten Sie für vier ausgewählte Konzerte eine 2für1-Ticketermäßigung.

Am 8. Mai eröffnen gleich drei Bigbands die Jazzdays – kraftvoll, vielseitig und voller Energie. Die Big Band Kulmination feiert 20 Jahre und präsentiert Swing-Klassiker wie moderne Arrangements, veredelt durch die charismatische Stimme von Katrin Kanya. Die Big Band Weiz, seit über 40 Jahren eine Institution, präsentiert mit Ilse Riedler eine der spannendsten Saxophonistinnen des Landes: temperamentvoll und musikalisch fesselnd. Danach entführt das Emiliano Sampaio Jazz Orchestra mit seinem neuen Album „Life“ in eine Klangwelt zwischen Jazz, brasilianischer Musik und poetischer Kammermusik.

Am 9. Mai sorgt die Kennedy Administration aus Brooklyn für Furore – mit einem explosiven Mix aus Jazz, Soul, R&B, Hip-Hop und Pop. Sängerin Kennedy und Keyboarder Ondre J liefern Grooves, die sofort zünden, Soli, die begeistern, und eine Bühnenpräsenz, die das Publikum mitreißt. Wenn eine Band den Begriff „modern jazz vibes“ neu definiert, dann diese.

Weiter geht’s am 15. Mai mit einer Künstlerin, die man einfach erlebt haben muss: Gunhild Carling. Sie ist nicht nur ein international gefeierter Jazzstar, sondern ein musikalisches Naturereignis. Ob Trompete, Posaune, Dudelsack oder Harfe – sie spielt quasi alles, und das mit einer Energie, die jeden Saal zum Tanzen bringt.

Den Abschluss macht am 17. Mai die unvergleichliche Rebekka Bakken mit ihrem Album „NORD“. Ihre Lieder – verwurzelt in norwegischer Sprache und Kultur – öffnen eine poetische und tief emotionale Klangwelt. Zwischen nordischer Melancholie, Folk-Anklängen und jazzigen Nuancen schafft sie Musik, die direkt ins Herz geht.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.