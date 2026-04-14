EET Knees Photovoltaik wurde 2015 in Kärnten gegründet. Ganz nach dem Motto „Die Sonne stellt Ihnen keine Rechnung“ hat sich das Unternehmen auf alternative Energiequellen spezialisiert.
Der Fokus liegt dabei auf:
- Beratung
- Planung
- Montagearbeiten
- Elektroanschlussarbeiten
- Förderabwicklung
- Behördenwege
- Genehmigungsverfahren
Gutschein für eine Photovoltaik-Installation von EET-Knees vor Ort direkt über Ihr Smartphone einlösen:
EET-Knees GmbH
Görschitztalstr. 108
9064 Lassendorf
Website: eet-knees.at
Tel: 04224 23735
Mail: office@eet-knees.at
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