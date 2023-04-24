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Zwei Tote bei Unfall auf der S4 in Niederösterreich
Zwei Tote hat nach Polizeiangaben ein schwerer Verkehrsunfall am Montag auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) zwischen Katzelsdorf und Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gefordert. Es sei zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw gekommen, berichtete die FF Wiener Neustadt, die bei den Bergungsarbeiten im Einsatz stand. Die beiden Autoinsassinnen starben, der Lkw-Lenker wurde schwer verletzt, hieß es vom Roten Kreuz. Die S4 war gesperrt.