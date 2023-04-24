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Experten trauen Rechts aber auch Links bei NR-Wahl viel zu
Die Salzburger Landtagswahl dürfe laut Experten in vielerlei Hinsicht als "Vorbote" auf die nächste Wahl im Bund verstanden werden. Eine etwaige dritte FPÖ-Landesregierung nach Ober- und Niederösterreich stelle die Weichen für selbiges im Bund, betonte OGM-Chef Wolfgang Bachmayer gegenüber der APA. Das starke Abschneiden der KPÖ zeige aber auch, dass eine linke Liste auch im Bund Potenzial hätte, sind sich Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek einig.