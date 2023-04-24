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15-Jahre Piefke-Connection - "Vorurteile besser geworden"
225.106 Deutsche leben laut Statistik Austria in Österreich. Damit stellen sie die größte ausländische Bevölkerungsgruppe dar. Mittlerweile seien die Fronten nicht mehr so verhärtet wie früher, sagt Jockel Weichert. Der gebürtige Deutsche gründete vor 15 Jahren die Piefke-Connection, um Neuankömmlingen das Leben in Österreich zu erleichtern. "Das mit den Vorurteilen ist schon viel besser geworden", so Weichert im Gespräch mit der Austria Presse Agentur.