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Berlin und Moskau weisen erneut gegenseitig Diplomaten aus
Russland und Deutschland weisen offenbar erneut gegenseitig Diplomaten aus. Moskau kündigte am Samstag die Ausweisung von mehr als 20 deutschen Diplomaten an. Das Auswärtige Amt in Berlin vermied diese Formulierung. Es hieß aber, dass die Bundesregierung und die russische Seite "in den vergangenen Wochen zu Fragen der personellen Besetzung der jeweiligen Auslandsvertretungen in Kontakt" gestanden seien. "Der heutige Flug steht in diesem Zusammenhang".