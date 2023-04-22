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Salzburg feiert Meistertitel nach dramatischem ICE-Finale
Zu Hause hat es zweimal nicht geklappt, in der Bozener Eiswelle ist Red Bull Salzburg am Freitag aber die perfekte Revanche geglückt. Die Saison der ICE-Eishockeyliga gipfelte in einem dramatischen Entscheidungsspiel, das die Salzburger gegen HCB Südtirol mit viel mentaler Stärke für sich entschieden. Mit späten Treffern drehte die Mannschaft von Trainer Matt McIlvane die Partie und sicherte sich mit einem 2:1-Sieg seinen achten Titel in der länderübergreifenden Liga.