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"Archive des Schreibens" zur Leipziger Buchmesse
Wie nachhaltig ist der österreichische Gastlandauftritt auf der Leipziger Buchmesse? Diese Frage wird der künstlerischen Leiterin Katja Gasser oft gestellt. Mit der Reihe "Archive des Schreibens", die am Freitagabend in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur (ÖGL) in Wien wenige Tage vor dem Start der Buchmesse (27. bis 30. April) dem zahlreich erschienenen Publikum vorgestellt wurde, gibt es eine multimediale Antwort.