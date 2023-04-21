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St. Pölten nach 2:0 über Admira vorerst vier Punkte voran
Spitzenreiter SKN St. Pölten hat seinen Vorsprung in der 2. Fußball-Liga zumindest für einen Tag auf vier Punkte ausgebaut. Der Leader feierte am Freitag einen 2:0-(1:0)-Derby-Heimsieg über die Admira. Der erste Verfolger Blau Weiß Linz empfängt am Samstag Dornbirn, der dritte Aufstiegsanwärter GAK gastiert am Sonntag in Lafnitz. Horn verlor das Heimspiel gegen die Young Violets mit 1:2 (1:0) und ist bereits seit sechs Spielen sieglos.