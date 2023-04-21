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Umfrage zeigt Wissenslücken bei Klimaschutzmaßnahmen auf
Für eine Umfrage des Instituts Ipsos anlässlich des "Earth Day" (22. April) wurden in Österreich und 29 weiteren Ländern über 22.000 Interviews zum Thema Klimawandel durchgeführt. Bei den 800 Menschen in Österreicher zeigt sich einerseits, dass nur 15 Prozent der Regierung einen klaren Plan für die Zusammenarbeit mit Firmen und Bevölkerung gegen den Klimawandel attestieren, ebenso offenbarten sich aber auch Wissenslücken, welche Maßnahmen Wirksamkeit haben.