Sechs Drohnen über Erbil im Irak abgeschossen

Im Norden des Irak sind nach Angaben aus irakischen Sicherheitskreisen sechs Drohnen abgeschossen worden. Beim Absturz einer Drohne sei ein Brand in einem Wohnkomplex nahe dem Flughafen von Erbil ausgebrochen, hieß es. Menschen seien nicht verletzt worden. Auf dem Flughafengelände befindet sich ein von den USA genutzter Militärbereich. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht. Wer für den Angriff verantwortlich ist, war vorerst unklar.