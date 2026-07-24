Schiffsverkehr in Straße von Hormuz auf Tiefstand

Der Tankerverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormuz ist am Donnerstag fast zum Erliegen gekommen. Dies geht aus Daten des Analysehauses Kpler hervor. Demnach hat lediglich ein einziger Tanker die Meerenge passiert, der niedrigste Stand seit dem 7. Mai. Bei dem Schiff habe es sich um einen nach China fahrenden, mit Rohöl beladenen Supertanker gehandelt. In die entgegengesetzte Richtung sei kein Schiff in die Meerenge eingefahren.