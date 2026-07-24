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Salzburg/Berlin/EU-weit
Deutscher Staatsminister räumt Versäumnisse bei Brenner ein
Der deutsche Staatsminister für Europa, Gunther Krichbaum, räumt in der Causa rund um den Brenner-Basistunnel Versäumnisse Deutschlands ein. "Deutschland hat viel zu lange zu wenig in die Infrastruktur investiert", antwortete er auf die Frage, wann das Land die Nord-Zubringerstrecke bauen wolle im APA-Interview am Donnerstag. Der CDU-Politiker war als Redner beim diesjährigen Salzburg Summit der Industriellenvereinigung (IV) zu Gast.