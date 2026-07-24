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Wien
DÖW-Leiter Kranebitter für Identitären-Verbot
Eigentlich wollten die rechtsextremen Identitären am Samstag in Wien demonstrieren. Am Donnerstag stand fest: Die Demo wurde polizeilich untersagt. Für Andreas Kranebitter, Leiter des Dokumentationsarchives des österreichischen Widerstandes, ein "großer Erfolg". Allerdings: "Nicht nur die Demo, sondern die Identitären als solche sollten verboten werden", betonte er im APA-Sommerinterview. Außerdem lobte er die Arbeit der Bundesregierung am Aktionsplan gegen Rechtsextremismus.