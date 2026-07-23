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Washington
Trump kündigt Xi-Besuch für den 24. September an
US-Präsident Donald Trump will bei einem Besuch seines Kollegen Xi Jinping am 24. September in den USA auch über Künstliche Intelligenz beraten. "Präsident Xi kommt am 24. September, und wir haben bereits über Künstliche Intelligenz gesprochen, als ich in Peking war, und wir werden das Thema erneut aufgreifen." US-Außenminister Marco Rubio und sein chinesischer Kollege Wang Yi hatten am Mittwoch über die Notwendigkeit gesprochen, Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.