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Minneapolis (Minnesota)
Lebenslang nach Mord an US-Politikerin und ihrem Mann
Mehr als ein Jahr nach dem Mord an der US-Politikerin Melissa Hortman und ihrem Mann muss der Täter bis zum Ende seines Lebens ins Gefängnis. Bundesrichter John Tunheim verurteilte den Todesschützen Vance Boelter am Donnerstag zu zweimal lebenslanger Haft plus 40 Jahren. Eine vorzeitige Entlassung des 59-Jährigen ist damit ausgeschlossen. Boelter hatte gestanden, die Demokratin Hortman und ihren Mann im Juni 2025 erschossen und zwei weitere Menschen schwer verletzt zu haben.