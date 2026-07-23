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Den Haag
Weltstrafgericht-Chefankläger Khan könnte entlassen werden
Die Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofes entscheiden am Freitag in New York über die Entlassung von Chefankläger Karim Khan, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Der britische Jurist weist alle Vorwürfe entschieden zurück. Die seit zwei Jahren schwelende Affäre belastet das Gericht mit Sitz in Den Haag schwer, das unter großem politischen Druck vor allem der USA steht.