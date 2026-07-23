Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Washington
Trump wird nach Schussvorfall zu Presse-Dinner erwartet
Drei Monate nach einem Schusswaffenvorfall bei einem Gala-Dinner der US-Presse in Washington mit Donald Trump wird der US-Präsident zum Nachholtermin erwartet. Der Republikaner will Freitagabend bei der Gala eine Rede halten, wie er im Voraus angekündigt hatte. Ende April hatte ein bewaffneter 31-Jähriger in dem Hotel, in dem das Abendessen in Anwesenheit Trumps abgehalten wurde, eine Sicherheitsschleuse gestürmt. Er erreichte den Ballsaal nicht, es fielen jedoch Schüsse.