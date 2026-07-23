Loomer galt bisher als scharfe Kritikerin der Ukraine, vor allem sprach sie sich gegen US-Finanz- und Militärhilfen für Kiew aus. Am Montag postete sie jedoch überraschend ein Video von sich, in dem sie in einem Zug in der Ukraine zu sehen ist. Einen Tag später berichtete Loomer dann, wie sie in Kiew einen Luftalarm miterlebt habe. Diese Erfahrung beschrieb sie mit drastischen Worten und sparte dabei auch nicht mit Selbstkritik.

"Das ist der Alltag für jeden Ukrainer", sagte Loomer über den Luftalarm. Sie komme sich vor "wie ein ziemliches Arschloch", weil sie "den Kampf der Ukrainer in den vergangenen fünf Jahren heruntergespielt" habe.

"Einige von uns hatten die Dreistigkeit zu behaupten, Russland habe nicht Unrecht, weil wir der Lüge glaubten, die Ukraine sei ein Land voller Nazi-Sympathisanten", fuhr Loomer fort. "Wir sind durch Russland so dermaßen mit Propaganda berieselt worden, ohne es überhaupt zu merken."

Selenskyjs Büro begrüßte Loomers Besuch. Es sei wichtig, dass sich die US-Aktivistin ein persönliches Bild von den Geschehnissen in der Ukraine mache, hieß es in einer Erklärung.

Trump und Selenskyj sind in der Vergangenheit mehrfach heftig aneinandergeraten. Zuletzt hatte Trump die Ukraine aber überraschend gelobt. Bei einem Treffen mit Selenskyj in Ankara kündigte er öffentlich an, dass Kiew die Erlaubnis zur Herstellung von Patriot-Luftabwehrraketen erhalten soll.