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Stuttgart
Frau in Deutschland niedergestochen und angezündet
In einem Stuttgarter Einkaufszentrum ist eine Frau laut Polizei mit einem Messer angegriffen und angezündet worden. Den Ermittlern zufolge wurde die 47-Jährige bei der Attacke schwer verletzt. Ein 54 Jahre alter Tatverdächtiger wurde gefasst. "Nach ersten Kenntnissen hat er im Rahmen des Angriffs die Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschließend in Brand gesteckt", sagte ein Polizeisprecher.