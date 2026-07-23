Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Kabul
Deutschland: Kritik an Abschiebungen nach Afghanistan
Amnesty International übt scharfe Kritik an der Ausweitung in Deutschland von Abschiebungen nach Afghanistan. Hintergrund ist eine vom Bundesland Hessen bekanntgemachte Information der Bundespolizei, dass Abschiebungen in das von den radikalislamischen Taliban beherrschte Land nicht mehr auf Straftäter und Gefährder beschränkt seien. Amnesty hält das angesichts der Menschenrechtsverstöße in Afghanistan für grundsätzlich falsch.