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New York
UNO: Debatte um Guterres-Nachfolge in New York
Sechs Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von UNO-Generalsekretär António Guterres liefern sich am Donnerstag in New York eine öffentliche Debatte. Dabei treten unter anderen die frühere chilenische Präsidentin Michelle Bachelet und der Argentinier Rafael Grossi an, der die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) leitet. Nicht mit von der Partie ist der angebliche Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump: Gianni Infantino, Chef des Fußball-Weltverbands FIFA.