„Hör- und Sehspuren Krumpenrunde Wildalpen“, so heißt ein Themenweg, der in der östlichsten Gemeinde des Bezirks Liezen dieser Tage eröffnet worden ist. Auf bestehenden Wander- und Nordic-Walking-Wegen wurden 16 Stationen im Ortszentrum und auf der Krumpenrunde eingerichtet, auf denen man per Audioguide Geologie, Kultur und Natur entdecken sowie auf den Spuren der Menschen in der Region wandeln kann.

„Die Stationen können in beliebiger Reihenfolge besucht werden, Start und Ziel sind frei wählbar. Über die Hearonymus-App unter www.hearonymus.com ist das Angebot weltweit abrufbar und es kann überall reingehört werden“, berichten die Verantwortlichen des Natur- und Geoparks Steirische Eisenwurzen.