„GovGPT“ heißt das KI-Tool, das Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) Anfang der Woche präsentierte. Bis Jahresende soll es 250.000 Bedienstete im Bund bei der Arbeit unterstützen. Ziel sei, die Verwaltung angesichts einer anstehenden Pensionierungswelle zu entlasten, erklärte Pröll. Graz legt nach. Die Stadt rollt ab dem Sommer die „Haus Graz KI“ aus.

Mit Wissen gegen Halluzination

Um zu verstehen, wie die „Haus Graz KI“ arbeitet, hilft es zu verstehen, wie Sprachmodelle funktionieren. Sie geben die Antwort, die sie am wahrscheinlichsten für richtig halten. Fragt man nach dem Wetter, ist „sonnig“ oder „regnerisch“ wahrscheinlicher als „Roter Elefant“. KI kann aber nicht aus dem Fenster schauen und das Wetter prüfen.

Das birgt das Risiko für Halluzinationen. Auf die Frage nach dem Bundeskanzler wäre „Sebastian Lang“ eine wahrscheinlichere Antwort als „Mohamed Baker“. Falsch wäre das dennoch. Die KI hätte halluziniert. „KI ist nicht deterministisch“, erklärt Christian Priesner, Geschäftsführer der Informationstechnik Graz (ITG). Antworten werden immer neu berechnet und unterscheiden sich auch bei derselben Frage voneinander.

Christian Priesner ist Geschäftsführer der ITG © Fotograf Photo Simonis Wien

Um das zu vermeiden, hat die ITG als IT-Dienstleister der Stadt Wissensbasen für die Abteilungen der Stadtverwaltung erstellt. Die Wissensbasis des Sozialamts enthält etwa alle für das Grazer Sozialwesen relevanten Informationen wie Bescheide oder Verordnungen. Die „Haus Graz KI“ greift auf diese Basen zurück, um verlässlich richtige Antworten zu geben.

Open-Source-Ansatz

Für die Vorhersage der Antworten verwenden KI-Tools Modelle wie ChatGPT oder Gemini. Die sind in der Hand von Tech-Konzernen. Um Risiken für Sicherheit und Datenschutz zu umgehen, nutzt Graz Open-Source-Modelle, die lokal auf Servern der Stadt gehostet sind.

Neben dem französischen Mistral kommen Open-Source-Modelle von OpenAI, Google und Alibaba Cloud zum Einsatz. „Die ‚Haus Graz KI‘ ist modellagnostisch, also nicht auf ein Modell festgelegt. Mit der Zeit werden wir Erfahrungen sammeln, welche Modelle sich für welche Anwendungen am besten eignen“, erklärt Priesner.

Unter Druck

Die steigende Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten und KI-Technologien führt zu höheren Preisen und längeren Lieferzeiten bei Servern, Speichern und Geräten. Gleichzeitig bleiben die Budgets konstant, während Anforderungen steigen. Diese Entwicklungen setzen die IT-Branche wirtschaftlich unter Druck. Der Fachkräftemangel und die Abhängigkeit von wenigen globalen Technologieanbietern sowie steigende Kosten für den laufenden Betrieb verschärfen die Situation zusätzlich.

Veränderung fällt schwer

Die Digitalisierung in der Verwaltung hat einige Hemmnisse. Zum einen bedeutet sie organisatorischen Wandel. Prozesse und Abläufe ändern sich und Menschen müssen sich zurechtfinden. Dafür will man Know-how aufbauen. Dazu betreibt die Stadt die Haus-Graz-Akademie, mit der sie parallel zum Rollout mit E-Learning, Schulungen und Webinaren eine verantwortungsvolle und gesetzeskonforme Nutzung der KI sicherstellen will.

Eine weitere Herausforderung für KI in der Verwaltung ist die Verfügbarkeit von Daten. So sind etwa viele Daten bereits in Registern des Bundes verfügbar, der Stadt fehlt aber der Zugriff. „Wenn Sie ein Parkpickerl verlängern, dann weiß man, wo Sie wohnen, welches Auto Sie haben und auf wen es zugelassen ist. Trotzdem müssen Sie ein Formular ausfüllen“, erklärt Priesner. Hier bedürfe es einer Zusammenführung, um Prozesse zu vereinfachen, meint er.

KI rüttelt auf

Im Wahlkampf zur Graz-Wahl kursierte vielfach die Idee, KI könne im Zuge einer Reform so effizient eingesetzt werden, dass man zahlreiche Stellen in der Verwaltung einsparen könne. Bei der Stadt sieht man das differenzierter. „KI ist eine disruptive Technologie. Sie wird die Arbeitswelt verändern, auch in der Verwaltung“, meint Priesner. Wie sich das auswirken wird, sei jedoch noch nicht abzusehen.

Für die Zukunft plant die Stadt auch KI-Tools für Bürgerinnen und Bürger. Eine neue Studie der Boston Consulting Group zeigt, dass Österreich bei der Zufriedenheit mit solchen Tools in der Verwaltung im Vergleich mit 43 Ländern etwa im Mittelfeld liegt.

Etwa zwei von drei Menschen in Österreich sind zufrieden. Generell sinkt die Zufriedenheit. Die Gründe dafür sind mangelnde Benutzerfreundlichkeit, technische Fehler und wachsende Ansprüche, die sich zunehmend an privaten Anbietern orientieren. 40 Prozent der Befragten melden eine problemfreie Nutzung von KI-Tools. 70 Prozent haben eine neutrale bis positive Einstellung zu KI.