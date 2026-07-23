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Rom
Feuerwehrmann bei Waldbränden auf Sizilien gestorben
Eine Hitzewelle mit Temperaturen von teils deutlich über 40 Grad und zahlreiche Waldbrände haben weite Teile Italiens am Donnerstag weiter in Atem gehalten. Besonders kritisch war die Lage auf Sizilien. Dort starb ein Feuerwehrmann während eines Löscheinsatzes vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls. Der 59-Jährige brach nach Behördenangaben bei den Arbeiten an einem Großbrand in San Cataldo in der Provinz Caltanissetta zusammen.