Der Repertoireklassiker um die Kurtisane Violetta Valéry und ihren Liebhaber Alfredo Germont, deren Beziehung an den Konventionen der Gesellschaft zerbricht und mit ihrem Dahinsiechen endet, war in den 80 Jahren des Bestehens der Festspiele tatsächlich noch nicht auf der Seebühne zu sehen. Insofern kam dem 50-jährigen Michieletto eine gewichtige Aufgabe zu - die dieser mit Reflexionen löst.

So bringen der Violetta Scherben definitiv kein Glück. Stattdessen steht Paolo Fantins 28 Meter hohe Bühnenskulptur mit ihren Splittern für die Zerbrechlichkeit der Hoffnung und der Existenz. Der geborstene Spiegel thront einem verhängnisvollen Spinnennetz gleich über der Szenerie, ist Metapher für das Netz, in dem sich Violetta und Alfredo verheddert haben.

Im Verlauf der Vorstellung dient die enorme Fläche, deren Splitter bisweilen auch als herausklappbare Spielebenen dienen, aber auch als Projektionshintergrund für Einspieler des Glücks, nimmt die Anmutung eines Auges und an einer Stelle auch jene einer Rosette an. Und am Ende entsteigt dem Schlund des Spiegels wie eine die Wirklichkeit verzerrende Skulptur von Anish Kapoor der dunkle Unheilskern. Eine Kugel als schwarzer Schatten, der letztlich von Beginn weg über der Violetta schwebte.

Spiegelverkehrt zu dieser düsteren Rahmung steht indes der Umgang mit der Statisterie. Überall wuselt es, sodass bisweilen die Sänger im Tumult schwer auszumachen sind. Michieletto positioniert die Handlung in den Goldenen Zwanzigern, den berühmten Jahren des Tanzes auf dem Vulkan, der Emanzipation der Frauen und der düsteren Vorahnung des Scheiterns. Diese Transposition ist mithin durchaus schlüssig und ermöglicht das Eindruckschinden, indem allerorten Federn und Pailletten aufblitzen und auch mal ein Houdini-Zaubertrick ausgeführt wird.

Und man folgt der Bregenzer Tradition, dass jede Inszenierung die Feuertaufe des Wassers bestehen muss - selbst wenn es, wie bei der "Traviata", dramaturgisch wenig Sinn ergibt. So pritschelt die Statisterie zum berühmten Trinklied "Libiamo" im schönsten Esther-Williams-Wasserballett vor der Bühne, während Violetta ihre Glitzerrobe im Laufe des Abends mehr als einmal im Bodenseewasser einweichen muss.

Alles andere als Spiegelfechterei bieten die Wiener Symphoniker unter dem ukrainischen Bregenz-Debütanten Kirill Karabits. Gemeinsam legt man eine sehr wienerisch gefärbte "Traviata" vor. Über weite Strecken ist die Interpretation elegant und anmutig, was nicht heißt, dass die Streicher im finalen Sterbeakt nicht pathetisch zu jammern im Stande wären oder das Blech in den Passagen des Konflikts nicht aufs Ganze ginge.

Dieser elegante Duktus der Symphoniker spiegelt sich vollends im Timbre der Marjukka Tepponen. Die aus Graz bestens bekannte finnische Sopranistin ist eine satte, reife Violetta, bei der nicht jugendliche Frische, sondern profunde, bewegliche Souveränität dominiert. Der anfangs etwas zu eng geführte Sopran weitet sich über den Abend hinweg zu großer Strahlkraft und weiß vollends zu überzeugen. Dagegen fällt Julien Behr als Liebhaber Alfredo ungleich schärfer, nasaler aus.

Der Applaus fiel am Ende groß, aber nicht begeistert aus. Aber der "Traviata"-Stoff bietet sich für enthusiastischen Jubel eventuell auch weniger an. Die Violetta wird nun bis zum 23. August noch 27 weitere Male an den Gestaden des Bodensees ihr Leben aushauchen, was insgesamt rund 188.000 Besucher verfolgen werden. Im kommenden Jahr wird die Inszenierung dann traditionell wiederaufgenommen.

(Von Martin Fichter-Wöß/APA)

(S E R V I C E - Giuseppe Verdis "La Traviata" auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele. Musikalische Leitung der Wiener Symphoniker: Kirill Karabits, Inszenierung: Damiano Michieletto, Bühne: Paolo Fantin, Kostüme: Carla Teti, Licht: Alessandro Carletti. Mit Violetta Valéry - Marjukka Tepponen, Alfredo Germont - Julien Behr, Giorgio Germont - Vladimir Stoyanov, Flora Bervoix - Angela Simkin, Gastone - Francisco Brito, Barone Douphol - Michael C. Havlicek, Dottore Grenvil - Stanislav Vorobyov, Marchese d'Obigny - Janne Sihvo, Annina - Melissa Zgouridi, Giuseppe - Aaron Godfrey-Mayes. 27 weitere Aufführungen bis 23. August. ORF 2 und ORF ON übertragen am 24. Juli zeitversetzt ab 21.20 Uhr die mit elf Kameras festgehaltene Inszenierung. 3sat wiederholt die Aufzeichnung am 29. August ab 20.15 Uhr. https://bregenzerfestspiele.com/de/musiktheater/la-traviata )