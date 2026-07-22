Arzt nach Tod von Krebspatientin vor Welser Gericht

Ein Allgemeinmediziner muss sich am Donnerstag wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht Wels verantworten. Er soll einer 44-jährigen Krebspatientin mehrere nicht evidenzbasierte Wirkstoffe empfohlen sowie zwei Medikamente im Off-Label-Use verschrieben haben, was laut Staatsanwaltschaft zu einem Multiorganversagen führte. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 63-Jährigen bis zu drei Jahre Haft.