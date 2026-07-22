Zur Finanzierung der geplanten Verlagerung aus dem stationären Bereich in den ambulanten, will Huss Geld von den Spitälern in den ambulanten Bereich umleiten. "Die Sozialversicherung zahlt acht Milliarden Euro an die Spitäler, irgendwann wird das Geld von den Spitälern in die ambulante Versorgung umgeleitet werden müssen", so der ÖGK-Obmann. Verhandelt werden müsse darüber spätestens beim Finanzausgleich 2029. Verschoben werden sollen die Geldflüsse dann entweder indem die Höhe der Pauschalbeträge, die die Sozialversicherung an die Spitäler zahlt, reduziert würden oder "man kann jedes Jahr prüfen, um wie viel Prozent die Bettenauslastung sinkt, und um diesen Prozentsatz weniger Geld für die Spitäler überweisen", so Huss.