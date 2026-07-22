Am Mittwoch kurz vor 13 Uhr führte ein 69-jähriger Mann aus der Steiermark mit seinem motorisierten Hängegleiter im Bereich der Stadtgemeinde Wolfsberg einen Übungsflug durch. Aufgrund eines plötzlich auftretenden technischen Defekts am Motor musste der Pilot eine Landung durchführen.

Dabei wurde sein Fluggerät von einer Windböe erfasst und in die Nähe bzw. über eine Gemeindestraße getragen. Dort kollidierte der Hängegleiter schließlich mit einem Auto, das von einer 71-jährigen Frau aus dem Bezirk Wolfsberg gelenkt wurde. Der Hängegleiter kam in einem Acker zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.