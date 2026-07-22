Die Todesfälle im Zusammenhang mit den Einsätzen der US-Behörden ereigneten sich in den acht Bundesstaaten Arizona, Kalifornien, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri und Texas. Der Mitteilung zufolge reichte Mexikos Regierung acht Strafanzeigen bei den Staatsanwaltschaften der Bundesstaaten und zwölf bei den Bezirksstaatsanwälten ein.

Mexikos Botschafter in den USA, Roberto Lazzeri, habe bei Treffen mit dem US-Heimatschutzministerium und der Einwanderungsbehörde ICE gefordert, "dass jeder Fall aufgeklärt wird", hieß es in der Erklärung weiter. Zudem habe der Chefdiplomat die "Bedenken" Mexikos hinsichtlich der Bedingungen in den Haftanstalten für Migranten "vorgebracht".

Mexikos Außenminister Roberto Velasco forderte überdies den UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, auf, von Washington Informationen zu diesem Thema einzuholen und "technische Empfehlungen zum Verhindern solcher Vorfälle" zu formulieren.

Laut Velasco kamen seit Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump Anfang 2025 mindestens 17 mexikanische Staatsbürger bei Razzien oder in Gefängnissen der Einwanderungsbehörde ICE oder anderer US-Behörden zu Tode. Sheinbaum hatte bei einer Pressekonferenz Anfang Juli gesagt, sie werde die privaten Betreiber von Haftanstalten in den USA dazu drängen, die "Menschenrechte der Mexikaner zu achten".

US-Präsident Trump hatte nach seinem erneuten Amtsantritt im Jänner 2025 ein deutlich verschärftes Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen irreguläre Migranten angeordnet. Tödliche Schusswaffeneinsätze von ICE-Mitarbeitern heizten im Jänner die Proteste gegen Massenabschiebungen der Trump-Regierung an. Der US-Präsident entließ daraufhin Heimatschutzministerin Kristi Noem.