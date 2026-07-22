Die Bundesliga ruft – Jetzt die Chance auf Stadiontickets sichern!

Endlich rollt der Ball wieder in Hartberg! Nach dem erfolgreichen Neustart im modernisierten Stadion dürfen sich die Fans des TSV Egger Glas Hartberg auch in der kommenden Bundesliga-Saison auf spannende Heimspiele, mitreißende Atmosphäre und große Emotionen freuen.

Und wir haben für alle Fans wieder ein besonderes Highlight: Für ausgewählte Heimspiele des TSV Hartberg im Grunddurchgang der Bundesliga verlosen wir 8 x 2 Sitzplatzkarten!

Nutzen Sie Ihre Chance und erleben Sie die spannendsten Duelle der Saison mit etwas Glück live im Stadion.

Weitere Informationen zum Verein sowie den aktuellen Spielplan finden Sie hier.