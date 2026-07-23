Es hat sich unter Grazer Feinspitzen schon etwas herumgesprochen, dass direkt neben dem Bad zur Sonne etwas Besonderes entstanden ist: In einem früheren Friseursalon in der Feuerbachgasse lädt die „küche zur sonne“ unter dem Motto „Genuss kennt keine Grenzen“ zum gemeinsamen Tafeln ein – an einem massiven Holztisch, der in der Mitte steht.

„Mir geht es darum, Gastfreundschaft aktiv zu leben, den Moment des Genießens zu einem angenehmen, harmonischen, friedvollen und inspirierenden Erlebnis werden zu lassen“, sagt Christine Wassermann, die manche vielleicht noch vom Szene- und Veranstaltungslokal „celery‘s“ kennt, das sie 2001 gemeinsam mit Sabina Hörtner im heutigen Postgarage-Café gegründet hat.

Platz gibt es nur für jeweils zwölf Hungrige, die „offene Küche“ ist immer freitags von 14 bis 22 und sonntags von 13 bis 21 Uhr geöffnet – oder auf Anfrage. Dann kommt alles zum Teilen auf einen Tisch, von griechischem Spinatreis über Parmigiana und Kärntner Nudeln bis zu Zitronenhuhn, Ravioli sind immer dabei. Wassermann, deren Oma im gerahmten Foto gleich beim Eingang an der Wand hängt, ist in der Kärntner Gemeinde Köttmannsdorf aufgewachsen, wo ihre Eltern Biogemüse angebaut haben. Später hat sie sich der Slowfood-Bewegung angeschlossen. Dementsprechend sind auch ihre Zutaten sorgfältigst ausgewählt – Fleisch kommt etwa aus Betrieben mit hofeigener Schlachtung. Kräuter und Blüten baut Wassermann selbst an oder holt sie aus dem elterlichen Anwesen in Südkärnten. Zum Trinken gibt es u. a. Kobatl-Naturweine und Pockbier aus der Südsteiermark.

Das Konzept der „küche zur sonne“ ist einfach erklärt: „Mit Liebe kochen und mit hochwertigen Nahrungsmitteln und Zutaten Menschen Freude und Glücksgefühle bereiten“, sagt Wassermann, die das Lokal mit viel Liebe zu Details eingerichtet hat.

Neben den Öffnungstagen bietet die 58-Jährige auch Catering an, außerdem hat sie eine Kooperation mit der Biobäckerei Vom Lichtenberg in der Belgiergasse, wo ihre Gerichte wie Paprikahendl, Rote-Linsen-Dal oder Erdäpfelgulasch im Glas erhältlich sind. Das Angebot ergänzen eine Mittagsverpflegung für Bürobetriebe, sowie Kurse für jene, die die Kunst des Slow Food erlernen wollen. Reservierungen bei Christine Wassermann: Tel. 0676 7383607, www.christine-kocht.at.