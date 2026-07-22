Scheinwerfer hüllen das Festzelt im Innenhof des Priesterseminars in grün-weißes Licht. „RA-PUN-ZEL, RA-PUN-ZEL, RA-PUN-ZEL“, ein Chor aus hunderten Kinderstimmen feuert Rapunzel an, ihren Turm zu verlassen. Um die Bühne herum blicken Kinderaugen erwartungsvoll zu Rapunzel auf. Die springt beherzt von der Treppe und macht sich auf, um die Welt zu entdecken.

Das von der steirischen Autorin Michaela Riedl-Schlosser neu interpretierte Theaterstück rückt den Schritt in die Freiheit in den Mittelpunkt. Rapunzel verlässt gemeinsam mit dem abenteuerlustigen Prinzen Felix und ihren tierischen Begleitern den behüteten Turm, um die Welt zu entdecken.

Das junge Publikum verfolgt die Veranstaltung aufmerksam © Klz / Stefan Pajman

Die Inszenierung unter der Regie von Margit Mezgolich setzt auf Mitmach-Elemente für die jungen Zuschauer. Die musikalische Gestaltung von Komponist Andreas Radovan und Textdichterin Gudrun Nikodem-Eichenhardt soll das Publikum zum aktiven Mitsingen und Klatschen einladen.

Kinder sind das kritischere Publikum

„Wir haben zu gleichen Teilen Erwachsene und Kinder im Publikum“, berichtet Intendantin Nina Blum. Die Vorstellung richtet sich nicht ausschließlich an die Kleinen. „Es gibt gewisse archaische Themen des Menschenseins, die einen in jedem Alter beschäftigen können“, meint sie. Gerade Märchen würden diese Themen oft behandeln. Im Fall des aktuellen Stücks ist das für sie etwa das Verlassen der eigenen Komfortzone zugunsten neuer Erfahrungen.

Intendantin Nina Blum mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom bei der Premiere © Klz / Stefan Pajman

„Ich sage immer, dass Kinder das kritischere Publikum sind“, meint Blum. Anders als Erwachsene haben Kinder keine Scheu, aufzustehen und zu gehen, wenn eine Vorstellung sie nicht in den Bann zieht. Deshalb gilt es, besonderen Wert auf Erzählung, Kostüme und Bühnenbild zu legen.

Jung und Alt auf einer Bühne

Der Schwerpunkt der Aufführung liegt in der Förderung von Nachwuchstalenten aus der Region. Neben professionellen Darstellerinnen und Darstellern erhalten Kinder aus Graz und Umgebung die Möglichkeit, in kleineren Rollen erste Bühnenerfahrungen zu sammeln. Sie führen Tänze auf und haben teils kurze Textpassagen.

Professionelle Darstellerinnen und Darsteller integrieren die Kinder in ihr Stück © Märchensommer Steiermark

Das Ensemble präsentiert sich in dieser Saison mit einer Mischung aus neuen Hauptdarstellern und etablierten Kräften. Während Lena Prokop als Rapunzel, Emilio Tamerler als Prinz Felix und Lara Lubienski als Gnomin und Zauberblume neu im Team sind, kehren bekannte Schauspieler wie Eva Prosek, Randolf Destaller und Patrick Weber auf die Bühne zurück.

Der Eintritt beträgt 21 Euro für Kinder beziehungsweise 28 Euro für Erwachsene. Ermäßigungen gibt es nur im Vorverkauf, nicht an der Tageskasse. Die Öamtc-Clubkarte, der Steirische Familienpass und der Sparefroh-Mitgliedsnachweis sind für die Vorverkaufskarten an der Tageskasse vorzuweisen.