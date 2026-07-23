Ein niederschlagsarmer Winter und die drei trockensten Frühlingsmonate seit Aufzeichnungen der Messgeschichte sind grundsätzlich eine schlechte Voraussetzung für die Trinkwasserversorgung in der Steiermark. 50 Prozent betrug das Niederschlagsdefizit zwischen März und Mai laut Clemens Matzer, dem Leiter der Abteilung 14 für Wasserwirtschaft des Landes Steiermark. Im März wurde in Teilen der Steiermark sogar ein Defizit von bis zu 85 Prozent verzeichnet. Ergiebige Niederschläge im Februar sorgten zwar für regionale Entspannung, das Defizit aufheben konnten sie allerdings nicht. „Sieht man sich die Bilanz des ersten Halbjahres 2026 an, gab es in der östlichen Obersteiermark ungefähr 30 Prozent weniger Niederschlag, im Rest der Steiermark durchschnittlich 20 Prozent oder weniger.“

In zahlreichen Gemeinden sorgte kurzzeitig hoher Wasserverbrauch – unter anderem durch Poolbefüllungen – in weiterer Folge für Probleme bei der Trinkwasserversorgung. So rief die Gemeinde Stattegg ihre Bewohnerinnen und Bewohner deshalb über Facebook erst kürzlich dazu auf, sparsam mit Wasser umzugehen und das Waschen von Autos und das Bewässern von Gartenflächen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Wasserknappheit – Corona-Zeit trieb Zahl der Pools in die Höhe

Grund zur Panik besteht laut Matzer aber nicht. „Dass uns das Wasser ausgeht, ist definitiv nicht der Fall“, betont er. „Diese Spitzenthematik mit den Poolbefüllungen haben wir jedes Jahr, vor allem kleine Wasserversorger geraten rasch unter Druck, wenn die Leute gedankenlos viel Wasser auf einmal verbrauchen und sich nicht vorher bei der Gemeinde melden.“ Für die Infrastruktur der kleinen Versorger stelle die Hauptsaison für Poolbefüllungen eine hohe Belastung dar, so Matzer.

Clemens Matzer, Leiter der Abteilung für Wasserwirtschaft © Land Steiermark/Binder

Aus diesem Grund versuche man, Poolbefüllungskalender im Sinne der Trinkwasserversorgung stärker zu propagieren. „Damit kann der Wasserverbrauch zeitlich besser verteilt werden.“ Als Positivbeispiel nennt Matzer die Gemeinde Kraubath an der Mur. „Dort hat der Bürgermeister rückgemeldet, dass sich 90 Prozent der Poolbesitzer vorab für einen Slot gemeldet haben, eine Wasserknappheit konnte dadurch verhindert werden. Aus diesem Grund sei eine Koordination der Befüllungen eine wesentliche Maßnahme. Die Zahl der Pools in der Steiermark ist während der Corona-Zeit stark angestiegen. Eine Erhebung ergab, dass die Zahl der Pools in den Jahren 2017 bis 2020 bei 48.000 lag, in der Periode 2022 bis 2024 stieg sie steiermarkweit auf 66.000 an.

Verdunstung stieg um 17 Prozent

Die durch den Klimawandel veränderten Wetterverhältnisse werden sich auch in Zukunft stark auf die Wasserversorgung auswirken. In Zusammenarbeit mit österreichischen Universitäten wie der Grazer TU und der Wiener BOKU wird im Moment eine Studie durchgeführt, die sich unter anderem mit der Entwicklung der Hydrographie in der Steiermark befasst. Einige Ergebnisse darf Matzer bereits teilen: „Eine Aussage ist, dass sich der Niederschlag in Zukunft zwar auf das gesamte Jahr gesehen nicht markant verringern, aber anders verteilen wird.“ Trockenere Sommer und niederschlagslastigere Winter stehen demnach bevor.

Ein Resultat der Erderwärmung sei allerdings die ansteigende Verdunstung. „Durch die Hitze kommt mehr Feuchtigkeit und damit Energie in die Atmosphäre, das führt zu mehr Extremwetterereignissen“, informiert Matzer. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Verdunstung um 17 Prozent erhöht.

150 Millionen Euro für besseren Wasserausgleich

Um die Trinkwasserversorgung auch in den kommenden Jahrzehnten zu gewährleisten, wurde aus diesem Grund das Maßnahmenprogramm „Wassernetzwerk Steiermark 2050“ entwickelt, das die Wasserkapazitäten steiermarkweit besser verteilen soll. „Interregional soll dadurch ein besserer Wasserausgleich entstehen.“ Konkret bedeutet das: Der Süden der Steiermark kann bei Bedarf mit Wasser aus dem Norden versorgt werden. Zeitgleich werden regionale Wasserversorger – klein und groß – miteinander vernetzt. Erst vor drei Wochen wurde der Wasserverband West aus der Taufe gehoben, am 23. Juli folgt der Wasserverband Süd.

150 Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen in den kommenden Jahrzehnten für die Vernetzung und den Bau von Transportleitungen, 50 Prozent der Kosten übernimmt dabei das Land Steiermark. Auch hinsichtlich des Wasserverlustmanagements will man effizienter werden, so Matzer. „Im europäischen Vergleich sind wir gut unterwegs, dennoch beträgt der Wasserverlust bei den Versorgern zwischen fünf und 15 Prozent, da ist noch Luft nach oben. Und in Zeiten wie diesen ist jeder Liter Wasser kostbar.“