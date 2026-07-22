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Manila
Außenminister von USA und Russland wollen sich treffen
Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben für Donnerstag ein Gespräch am Rande des ASEAN-Außenministertreffens in Manila angekündigt. "Marco Rubio und ich hatten gestern ein kurzes Gespräch und haben bestätigt, dass das Treffen morgen Vormittag stattfinden wird", sagte Lawrow am Mittwoch in Manila. Das Treffen werde trotz der gespannten Beziehungen zu den USA "auf jeden Fall nützlich" sein, sagte Lawrow.