Am späten Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Lobmingstraße (L 317) in Krems. Gegen 22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Krems zu einer Pkw-Bergung alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Fahrzeug ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Zur Bergung des Unfallfahrzeugs wurde das Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Voitsberg nachalarmiert. Die Einsatzkräfte banden die auslaufenden Betriebsstoffe und reinigten die Unfallstelle. Insgesamt standen 14 Feuerwehrleute sowie die Polizei im Einsatz.