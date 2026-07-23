Flankiert von zwei Polizisten wurde ein 15 Jahre alter Bursche vor gut einem Monat von seinem Zuhause abgeholt. Gemeinsam mit Mutter und Oma lebte er bis dahin auf einem abgeschiedenen Hof in Kärnten. Zum Vater gibt es keinen Kontakt. Die Schule hatte schon vor zwei Jahren erstmals Alarm geschlagen, weil sich die Fehlstunden immer weiter häuften. Der Bursche war unter anderem längere Zeit im Klinikum Klagenfurt untergebracht. Im Entlassungsbrief wurde eine „auffällige Mutter-Kind-Interaktion“ beschrieben.

„Verstört und verzweifelt“

Der sogenannte Kinder- und Jugendhilfeträger (früher Jugendamt) sah letzten Endes das Wohl des Kindes gefährdet und stellte einen Antrag auf Entzug der Obsorge der Mutter. Das zuständige Bezirksgericht gab dem statt und der 15-Jährige wurde in ein Kriseninterventionszentrum überstellt. Dort habe sich sein körperlicher und psychischer Zustand stark verschlechtert, schildert seine Mutter im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Sie wehrte sich gegen die Obsorgeentziehung – mit Erfolg: Das Landesgericht Klagenfurt hat den Beschluss aufgehoben. Vereinfacht gesagt habe die Abnahme des Kindes mehr Schaden verursacht als Nutzen gebracht. „Seine Situation hat sich durch diese Aktion enorm verschlechtert. Das wäre alles nicht passiert, wenn man ihn seiner Mutter nicht weggenommen hätte. Das war ein massiver Eingriff in sein Leben“, sagt Anwalt Hans Georg Mayer. Seit der Trennung musste er dreimal mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden, wirkte hochgradig verstört und verzweifelt und äußerte mehrfach Suizidgedanken, wurde argumentiert.

Schwierige Situation

Die Begründung des Landesgerichts zeigt die schwierige Situation des Burschen. „Die Mutter ist auch nicht in der Lage, den psychischen Leidenszustand ihres Sohnes wahrzunehmen und zweifelt die medizinischen Diagnosen des Minderjährigen an. Sie lehnt alle Bemühungen einer Unterstützung vehement ab“, ist zu lesen. Zudem habe der 15-Jährige keine sozialen Kontakte und schlafe in einem Raum mit seiner Oma. Aus fachlicher Sicht ist von einer „symbiotischen Beziehung“, also eine sehr starke emotionale Abhängigkeit voneinander, die Rede. „Die Persönlichkeitsdynamik der Mutter ist für den Minderjährigen hochgradig schädlich. Seine psychische Not und seine wahren Bedürfnisse werden von der Mutter nicht gesehen bzw. für ihre eigenen Bedürfnisse instrumentalisiert“, lautet eine Einschätzung. Der Fall wird nun in der kommenden Woche vor dem Bezirksgericht erneut verhandelt.

BH: „Absolut letzte Maßnahme“

Bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft hält man fest, dass bei allen Entscheidungen ausschließlich das Wohl des Kindes im Mittelpunkt stehe. Eine Kindesabnahme sei nur zulässig, wenn eine erhebliche oder unmittelbare Gefährdung des Kindeswohls vorliege. „Es handelt es sich um die absolut letzte Maßnahme, die nur auf Gerichtsbeschluss vorgenommen wird. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sind weniger eingriffsintensive Maßnahmen grundsätzlich vorrangig umzusetzen. Die Beurteilung hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und wird entsprechend dokumentiert“, teilt die Behörde mit. Die Polizei werde hinzugezogen, wenn mit Widerstand, einer Eskalation der Situation oder einer Gefährdung der beteiligten Personen gerechnet werden muss.