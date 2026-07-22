Wiebke van Hoorn aus Emden in Deutschland teilte als „cancerfluencer“, also Krebs-Influencerin, auf Instagram ihre Krankheitsgeschichte. Mit 22 bekam sie die Diagnose Nebennierenrindenkrebs. Die Krankheit sei so weit fortgeschritten, dass sie „in einem engen gemeinsamen Austausch beschlossen, alle Therapien zu beenden.“ Auch das teilte sie Ende Juni mit ihren Followern: „Schweren Herzens verfasse ich heute hier auf diesem Kanal meinen letzten offiziellen Post.“ Nur wenige Tage später, am 10. Juli 2026, verstarb sie an den Folgen der Krankheit, wie Focus berichtet.

Ziel: „Lebensspanne verlängern“

Die junge Frau hatte über fünf Jahre elf Chemotherapien und medikamentöse Behandlungen erhalten. Dennoch kam der Krebs immer wieder zurück, bis sie 2024 als Palliativpatientin eingestuft wurde. Sie schrieb damals: „Das erste Ziel meiner Behandlung ist nun nicht mehr die Heilung, sondern meine Lebensspanne so gut wie möglich zu verlängern.“

Danach heiratete sie und startete mit einem dualen Studium. Warum? „Weil ich jetzt gerade noch lebe und so viele schöne und alltägliche Erinnerungen für mich und meine Liebsten schaffen möchte, wie ich kann!“

Seltene Erkrankung: Diagnose Nebennierenrindenkrebs

Bei der Krankheit von van Hoorn handelt es sich um ein Nebennierenrindenkarzinom, ein bösartiger Tumor in einer der beiden Hormondrüsen, die jeweils auf einer Niere sind. Laut dem Journal Onkologie sind Frauen etwas häufiger als Männer davon betroffen.

Entdeckt wird der Tumor meist sehr spät, da Betroffene kaum Beschwerden haben. Außerdem ist dieser Krebs sehr selten, weshalb Medizinerinnen und Mediziner auf den ersten Blick nicht wissen, womit sie es zu tun haben. Van Hoorn erzählte auf der Website der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs: „So ganz sicher, was das jetzt sein könnte, war sich niemand und ich hörte sogar von einem Arzt: ‚sowas habe ich noch nie hier gesehen‘.“

Wiebke van Hoorn war vor der Diagnose mit starken Rückenschmerzen ins Krankenhaus gekommen. Es bestand der Verdacht auf Nierensteine. Ärztinnen und Ärzte entdeckten eine rund zehn Zentimeter große „Raumforderung“ im Bereich der rechten Niere, die entfernt wurde. Wochen später die Nachricht: Nebennierenrindenkarzinom.

Eines der Hauptsymptome der Krankheit ist das Cushing-Syndrom. Bei Betroffenen schwillt durch einen dauerhaften Überschuss des Hormons Cortisol das Gesicht an. Der Tumor ist in 80 Prozent der Fälle hormonaktiv und kann mit einer Hormonüberproduktion einhergehen. Rund 60 Prozent der Betroffenen leiden darunter.

Von der Behandelnden zur Patientin

Trotz der Tatsache, dass van Hoorn selbst Notfallsanitäterin war, hatte sie ihr medizinisches Vorwissen nicht auf diese Schocknachricht vorbereitet. Sie schrieb in einem Beitrag: „Wenn es einen dann selbst trifft und man vom Behandelnden wieder zum Patienten wird, ist das sehr schwierig zu verarbeiten.“