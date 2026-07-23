Eigentlich hätte es für die U11-Nachwuchsmannschaft des SC St. Barbara ein entspannter Saisonabschluss werden sollen. Gemeinsam mit ihren Trainern Roman Mautner und Jan Angerer sowie einigen Eltern besuchten sie Ende Juni das Freibad in Mitterdorf (Gemeinde St. Barbara).

„Es hat an diesem Tag im Bad richtig gewuselt, das Wetter war ja perfekt", erinnert sich Petra Scheikl, die als Mutter einer Spielerin ebenso mit von der Partie war. Doch eine Sache kam einigen Kindern der Mannschaft im Becken schnell merkwürdig vor.

Kinder machten sich Sorgen

Im Bereich der Rutsche habe ein Kind aus ihrer Perspetive sehr lange „getaucht“, auf einen Anstuppser reagierte es auch nicht mehr. „Die Kinder sind dann hinausgelaufen und haben uns das sofort gesagt“, erzählt Roman Mautner. Gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Jan Angerer ist er ohne zu zögern ins Wasser und hat den zu diesem Zeitpunkt bereits leblosen Dreijährigen aus dem Wasser gezogen.

Das Freibad in Mitterdorf © KLZ / Moritz Prettenhofer

Danach griff ein Rädchen ins andere. Scheikl, die Krankenschwester ist, war sofort beim Buben und begann mit der Reanimation. Angerer und Mautner bauten einen Sichtschutz mit Schirmen auf und setzten den Notruf ab. „In so einem Moment blendet man aber alles rundherum aus“, erinnert sich Scheikl. Relativ schnell begann das Kind wieder zu atmen, hatte aber mit Erbrochenem im Rachen kämpfen und wurde in die stabile Seitenlage gelegt.

„Als der Bub dann begonnen hat zu Weinen, war das schon ein vorsichtiges, gutes Zeichen", so Scheikl, die auch festhält: „Auch wenn man keine Krankenschwester ist, kann man helfen. Ich war immer in Kontakt mit dem Notarzt, der jeden Schritt ansagen konnte und auch Zugriff auf die Kameras im Bad hat.“

Bereits nach fünf Minuten waren schließlich einige First Responder vor Ort, etwas später dann Rettung und Notarzt. Ihnen gelang es den Dreijährigen zu stabilisieren. Anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen. Was seinen Rettern danach durch den Kopf ging? „So wirklich realisiert hat man nicht gleich, was da passiert ist. In erster Linie wollten wir die Kinder beruhigen, die natürlich auch komplett aufgelöst waren“, sagen die Lebensretter. Auch das Kriseninterventionsteam war vor Ort.

Gibt keine falsche Hilfe

„Am nächsten Tag haben wir dann telefoniert und darüber geredet. Aber es begleitet einen schon und man fragt sich, ob man alles richtig gemacht und wie es dem Bub geht“, sagt Angerer. Als sie die Info bekamen, dass es dem Dreijährigen soweit gut geht, setzte Erleichterung ein. „Und auch unsere Spieler hat das natürlich sehr gefreut, auch die haben sich viele Gedanken gemacht.“

Bürgermeister Arno Russ bedankte sich persönlich bei den drei Lebensrettern © KLZ/Lösel

Ein großer Dank gab es nicht nur von den Eltern des Dreijährigen, sondern auch von Bürgermeister Arno Russ: „Ihr wart seine Schutzengel. So zu reagieren war alles andere selbstverständlich, kann aber ein wichtiger Ansporn für alle sein, die sich möglicherweise auch einmal in so einer Situation befinden.“

Scheikl, Mautner und Angerer halten noch fest: „Es kann jeder helfen und eine falsche Hilfe gibt es nicht!“ Was nicht gemacht werden sollte, sind Vorwürfe: „Jeder, der Kinder hat, weiß, wie schnell es geht und sowas passieren kann.“