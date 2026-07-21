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Washington
Hegseth: Krieg im Iran hat bisher 37,5 Mrd Dollar gekostet
Der Krieg der USA im Iran hat nach Angaben von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bisher 37,5 Milliarden Dollar (32,82 Mrd. Euro) gekostet. Dies sei ein Anstieg um fast acht Milliarden seit der letzten offiziellen Schätzung, sagte Hegseth am Dienstag vor dem Budgetausschuss des Senats. Bei der Anhörung wurde er von Protesten gestört. Gleich mehrmals nacheinander wurde er von Demonstranten unterbrochen, die ein Ende des Iran-Kriegs forderten.