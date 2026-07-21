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Bregenz
Van der Bellen eröffnet die 80. Bregenzer Festspiele
Präsident Alexander Van der Bellen eröffnet am Mittwoch die 80. Bregenzer Festspiele. Als Herzstück des Festivals feiert am Abend die erste Seebühnen-Inszenierung von Verdis "La Traviata" Premiere. Im Festspielhaus wird ab Donnerstag Leoš Janáčeks Oper "Die Ausflüge des Herrn Brouček" gezeigt. Bis 23. August stehen knapp 80 Veranstaltungen auf dem Programm, 228.000 Tickets sind aufgelegt, 188.000 davon für das Spiel auf dem See. Diese waren bereits zu Ostern ausverkauft.