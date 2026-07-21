Der Umbau und die Umwandlung in einen Stützpunkt der Exekutive erfolgten nicht zuletzt auf Anraten einer Expertenkommission, die ausdrücklich "eine sozial-karitative oder behördlich-administrative Nutzung" empfahl, weil ein Museum auch Rechtsextreme anziehen könnte und ein Abriss ein Ausradieren der Geschichte wäre. Die Architekten haben sich bei der äußeren Gestaltung daran orientiert, wie das Haus im 18. Jahrhundert ausgesehen haben dürfte.