Bei diesem Unfall werden Erinnerungen an jenen Vorfall im Jänner in der Klagenfurter Völkermarkter Straße wach. Damals krachte ein Lkw, der seinen Kran ausgefahren hatte, gegen die Stahlkonstruktion mit den Hinweistafeln darauf. Auch am Dienstag verunfallte ein Lkw-Fahrer wegen eines noch ausgefahrenen Krans.

Mit Lkw-Kran gegen Autobahnunterführung

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 14 Uhr auf der Packer Straße in Richtung Südautobahn. Zuvor führte der 44-jährige Kraftfahrer aus Niederösterreich Ladetätigkeiten im Stadtgebiet von Wolfsberg durch.

Bei Straßenkilometer 0,400 kollidierte der Lkw aufgrund des noch ausgefahrenen Kranes mit der Autobahnunterführung. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt, andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Der 44-Jährige wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrbahn sowie am Fahrzeug. Ein Alkomatentest verlief negativ.