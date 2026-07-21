Dienstagnachmittag gegen 14:10 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau aus Deutschland mit ihrem Pkw auf der Kirchbacher Straße (B73) von Ziprein kommend in Richtung Seibuttendorf. Bei Straßenkilometer 32,2 kam sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelzug aus Slowenien, gelenkt von einem 28-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz. Dabei wurde der Pkw in den angrenzenden Acker geschleudert und die 62-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste mittels Bergeschere von der Freiwilligen Feuerwehr Ziprein aus dem Wrack befreit werden.

Frau verstarb an der Unfallstelle

Die Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden vom Roten Kreuz und von der Besatzung des Notarzthubschraubers durchgeführt - leider vergebens. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb die 62-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an.

Der 28-jährige Lkw-Lenker erlitt vermutlich einen Schock und wurde von der Rettung ins LKH Feldbach eingeliefert. Er dürfte nur leichte Verletzungen erlitten haben.

Der Sattelzug geriet nach dem Zusammenstoß auf die linke Seite und stürzte mit dem Zugfahrzeug voraus in den Straßengraben. Die Bergung erfolgte mit einem Spezialkran. Die B73 war für etwa vier Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.