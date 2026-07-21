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Paris
Frankreich beschloss Social-Media-Verbot unter 15 Jahren
Frankreich hat als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren beschlossen. Nach dem französischen Senat stimmte am Dienstag auch die Nationalversammlung in Paris mit breiter Mehrheit für ein entsprechendes Gesetz. Auf Wunsch von Präsident Emmanuel Macron soll das neue Gesetz bereits nach den Sommerferien in Kraft treten. Das Gesetz wird demnach ab dem 1. September gelten, für bestehende Konten soll es eine Übergangsfrist bis zum 1. Jänner 2027 geben.