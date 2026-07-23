Jakob Pinter kommt gerne zurück in die Heimat Kärnten, wo seine Begeisterung für die Bühne früh begonnen hat. Der Schauspieler und Sänger aus Stockenboi, der heute in Wien lebt, tritt im August bei zwei Veranstaltungen in Kärnten auf. Für den Tenor sind es Heimspiele, bevor im Herbst mehrere Premieren in Bayern und Wien folgen.

Der Weg auf die Bühne zeichnete sich früh ab. Mit sechs Jahren sah Pinter im Schloss Porcia erstmals ein Kinderstück. Danach ging er regelmäßig ins Theater, begann mit Gesangsunterricht und besuchte später das Musik-BORG in Spittal. „Dass ich auf die Bühne will, war relativ früh klar“, sagt er.

Musical, Sprechtheater, Filmdrehs

Nach ersten Bühnenerfahrungen 2016 beim Ensemble Porcia in den Stücken „Ein Sommernachtstraum“ und „Das Gespenst von Canterville“ war für ihn klar, womit er Menschen begeistern und seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Er schloss die Schauspielschule mit Auszeichnung ab, spielte auf zahlreichen Bühnen in Österreich und Deutschland und ging mit dem Musical „Elisabeth“ sogar auf China-Tournee. Auch vor der Kamera ist er für Fernseh- und Streaming-Produktionen im Einsatz, wie beispielsweise für die ARD-Krimiserie „Watzmann ermittelt“.

Auf eine Sparte festlegen lassen will er sich nicht. Er wechselt zwischen Musical und Sprechtheater. „Musik, Tanz und Schauspiel sind Teil meines Lebens. Neben dem Musical sollen aber Shakespeare und Schiller nicht fehlen.“ Klar ist: Der Beruf verlangt Disziplin. Gesang, Tanz und Spiel fordern den Körper, dazu kommen Proben, Vorstellungen und Reisen. Pinter vergleicht das mit Hochleistungssport. Weniger sportlich wird es an den zwei Abenden im August werden.

Jakob Pinter wechselt problemlos zwischen Sprechtheater und Musical © KK/Michaela Krauss-Boneau

Zwei Auftritte in Kärnten

Am Samstag, 8. August, steht Pinter um 19.30 Uhr auf der Seebühne Knasweg. Gemeinsam mit Bettina Schurek und einer Band gestaltet er ein Benefizkonzert zugunsten der Jugendarbeit der Wasserrettung Feldkirchen/Maltschachersee. Das Programm reicht von Austropop-Liedern von Rainhard Fendrich bis zu Musicalnummern aus „Cabaret“. Schurek wird auch eigene Lieder präsentieren.

Am Freitag, 28. August, folgt im Kulturzentrum „Together Kleine Freiheit“ in Klagenfurt der zweite Auftritt. Schurek eröffnet dort eine dreitägige Ausstellung, die bis 30. August zu sehen ist. Pinter wird auch dort sein gesangliches Talent unter Beweis stellen.

Der gebürtige Kärntner nimmt sich öfter eine Auszeit und besucht die Eltern in Stockenboi © KK/Jakob Pinter

Mehrere Engagements im Herbst

Danach beginnt ein dichter Herbst für den Kärntner. Von September bis Oktober gastiert Pinter im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Im Musical „Rudolf – Der letzte Kuss“ übernimmt er die Rolle von Kaiser Wilhelm II. Bereits am 6. Oktober feiert in der Freien Bühne Wien „24 Stunden im Leben einer Frau“ Premiere. Pinter steht dabei mit Shlomit Butbul und Reinwald Kranner auf der Bühne. Auch im Erfolgststück „Bravissimo“ im Theater an der Wien, wird man ihn spielen sehen.

So weit ihn seine Arbeit inzwischen führt, Stockenboi bleibt sein Rückzugsort. Besonders im Sommer genieße er es, im Garten der Eltern zu sitzen und der Hitze der Stadt zu entkommen. Zwischen Proben und Premieren findet er dort jene Ruhe, die ein Beruf braucht, der viel Kraft verlangt.