Kärntens Industrie befindet sich im Aufwind. Das legt die jüngste Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung nahe. Mehr als jedes vierte der 54 befragten Industrieunternehmen mit insgesamt 17.400 Beschäftigten bewertet die aktuelle Geschäftslage als „gut“, weitere vier von zehn als „durchschnittlich“, lediglich 18 Prozent als „schlecht“. – im Vorquartal waren es noch 26 Prozent. Positiv ist auch die Einschätzung der Ertragssituation, die 35 Prozent als „gut“ und nur 19 Prozent als „schlecht“ bezeichnen. Nach Jahren des Beschäftigungsrückgangs zeichnet sich eine Stabilisierung ab, jeder zehnte Betrieb will Personal aufbauen, etwas mehr rechnen mit Rückgängen (14 Prozent). Noch im vierten Quartal ging mehr als die Hälfte der befragten Kärntner Industriebetriebe davon aus, Mitarbeiter abzubauen. Für die insgesamt positive Entwicklung spricht auch die für mehr als die Hälfte der Unternehmen „gute“ Lage bei den Auslandsaufträgen.

„Kompetenz und langer Atem“

Dennoch ist Kärntens IV-Präsident Timo Springer nicht unbedingt freudestrahlend und spricht von einer Seitwärtsbewegung. Die gute Exportentwicklung der Kärntner Industrie, die auch im schwierigen Jahr 2025 ein Plus einheimsen konnte, schreibt er der steten Suche nach neuen Märkten zu, die, anders als etablierte Absatzmärkte, weniger preissensibel sind. „Kompetenz und langer Atem“ zeichnen die resiliente Kärntner Industrie aus.

Geringe Bereitschaft zu investieren

Allerdings sei die Investitionsbereitschaft weiter äußerst gering, klagt Springer. Damit diese anspringt, müssten die nominellen Lohnstückkosten deutlich sinken, also Arbeit günstiger werden. Erreicht werden soll dies durch eine deutlichere Senkung der Lohnstückkosten als von der Regierung angedacht. Ebenso auf der Forderungsliste der Kärntner Industrie: wettbewerbsfähige Industriestrompreise sowie niedrigere Netzkosten und Energieabgaben, weniger Berichtspflichten, schnellere Verfahren, entschlackte Bauvorschriften sowie die steuerliche Förderung von Investitionen, etwa durch eine stärkere degressive Abschreibung.

Als „Schlüsselprojekt“ für Kärnten betrachtet Springer die 380-kV-Leitung. Die Netzinfrastruktur sei das Rückgrat der industriellen Transformation. Springer spricht sich auch klar für den Fortbestand des Klagenfurter Flughafens aus. Diese Infrastruktur „kann und darf man nicht aufgeben“, so Springer. Die Politik müsse aber den vorhandenen Rückstau an Investitionen beseitigen – der Flughafen gehört zu 80 Prozent der landeseigenen KBV, zu 20 Prozent der Stadt Klagenfurt.

Als „politischen Handlungsauftrag“ bezeichnet Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer die Ergebnisse der Konjunkturumfrage. Es gelte Hürden, Belastungen und Bürokratie abzubauen.