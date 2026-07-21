Der Vorwurf ist gravierend, die drei Angeklagten, die etwas eingeschüchtert vor dem Schöffensenat am Straflandesgericht Graz sitzen, sind mit 15 beziehungsweise 16 Jahren erschreckend jung. Sie haben am 3. Jänner einen anderen 16-Jährigen „abgezogen“. Sie haben ihn geschlagen und getreten und ihm unter Drohungen die „Beute“ weggenommen: eine Kappe, eine Bauchtasche mit 20 Euro und seine Schuhe. Ein Komplize lockte das Opfer in die Falle.

Zu Beginn setzt sich dieser Komplize zu den Angeklagten. „Richtigerweise“, wie der vorsitzende Richter Raimund Frei meint. Er muss dann aber doch vor dem Saal auf seinen Auftritt warten. Er ist nur Zeuge, denn mit noch nicht einmal 14 Jahren ist er noch nicht strafmündig.

Fünf Jahre Strafdrohung für das „Abziehen“

„Ihnen drohen fünf Jahre Haft“, macht der Richter den Burschen die Konsequenz eines Raubes klar. Ausgangspunkt war eine Drogensache, die sich nicht mehr ganz klären lässt. Der Erstangeklagte habe ihn zwingen wollen, fünf Gramm Cannabiskraut für ihn zu verkaufen, sagt das Opfer. „Ich wollte aber keine Drogen verkaufen.“ Also habe er sie weggeworfen. Für die Drogen hätte er aber 50 Euro zahlen müssen. Der Erstangeklagte erhöhte die Forderung unter schweren Drohungen auf 90, dann 150 Euro, ehe es zur Gewalttat kam.

Das ist der einzige Punkt, an dem er ernsthaft widerspricht. „Wir haben die Drogen gemeinsam gekauft. Ich hab‘ ihm das Geld geliehen, von Verkauf war nie die Rede.“ Es macht in der Konsequenz kaum einen Unterschied.

Auf die Frage nach dem Warum haben die Angeklagten hauptsächlich Ratlosigkeit und Schweigen zu bieten: „Es war ein Fehler.“ – „Da sind wir uns einig“, sagt der Richter. „Was ist es? Mutprobe? Einmal stark sein?“ – Achselzucken. „Warum dieses Opfer?“ – „Das kann ich gar nicht sagen.“ Der Zweitangeklagte versucht eine andere Erklärung: „Stress...“ – „Wir alle haben Stress“, sagt der Richter, „stellen Sie sich vor, wir gehen hinaus und ziehen jemanden ab.“ – „Ich weiß gar nicht, was mit mir los war.“

Die Staatsanwältin erinnert ihn daran, dass er erst im November – eineinhalb Monate vor dem Raub – am Straflandesgericht war. Damals wusste er auch nicht, was mit ihm los war, und gelobte, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Er bekam eine Diversion für einen Einbruch mit dem noch nicht 14-Jährigen. Eineinhalb Monate später der Raub. Noch einen Tag später der nächste versuchte Raub. Er stieß einen Burschen an einer Haltestelle nieder und würgte ihn, um ihn „abzuziehen“.

Noch eine zweite Chance

Der schmächtige, verängstigte und schwerst hörbehinderte Bursche kämpft sich tapfer durch die Zeugenaussage. Es blieb nur deshalb beim Versuch des Raubes, weil er kein Geld bei sich hatte. „Sehen Sie ihn gut an“, fordert der Richter die Angeklagten auf. „Das ist niemand, dem man etwas wegnimmt.“ In seinem Schlusswort bittet der Zweitangeklagte um „eine zweite Chance“. – „Das wäre dann bei Ihnen die dritte“, sagt der Richter trocken. Alle drei versichern, jetzt „auf einem guten Weg“ zu sein.

Mit 18, 12 und sechs Monaten, zur Gänze „auf Bewährung“, setzt das Gericht viel Vertrauen in die Angeklagten, dass sie „nicht mehr bei Gericht aufschlagen“, und behindert sie nicht bei Schul- und Lehrabschluss. Bewährungshilfe, Anti-Aggressionstraining und Weisung zu psychosozialer Begleitung (beim Zweitangeklagten) beziehungsweise zu regelmäßiger Arbeit sollen dabei helfen. Vertrauen ist gut, aber: „Wenn Sie sich nicht daran halten, sperre ich Sie ein.“