Er trägt den Namen „Rätselrallye der Grimming Bande“ und wurde dieser Tage eröffnet: der neue Familientrail in Bad Mitterndorf. Die 9,7 Kilometer lange Radstrecke führt von der Tennishalle durch das Kranawettwaldl weiter zum Salza-Stausee und über Kraglhütte und Skulpturenpark zum Barfußpark. Auf dem Weg begleitet die Grimming Bande bestehend aus Maria, Elias und Lukas die Radler, die bei sechs Erlebnisstationen Hinweise entdecken und Aufgaben bewältigen müssen, um das Rätsel zu lösen.

„Mit dem Familientrail ist ein Angebot entstanden, das Bewegung, Natur und gemeinsames Erleben verbindet. Die Rätselrallye macht die Route S551 zu einem besonderen Ausflugsziel“, freut sich Bürgermeister Herbert Hansmann.